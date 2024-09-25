Володимир Зеленський заявив, що отримав повідомлення розвідки про підготовку удару рф по АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи

Якщо росія спричинить ядерну катастрофу на одній із наших атомних електростанцій, радіація не буде поважати державні кордони, і, на жаль, різні країни можуть відчути на собі руйнівні наслідки, більшість у світі розуміє – що поставлено на карту – зазначив Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН.

Для України та світу існує ризик ядерної катастрофи внаслідок можливих ударів рф по українських АЕС. Про те, що такі удари можуть бути здійснені Президент Володимир Зеленський заявив 25 вересня під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН, посилаючись на дані розвідки.

«Сьогодні я хочу розповісти вам про день, який уже минув, і про день, який ніколи не повинен настати. У ніч на 4 березня 2022 року я отримав одне з найстрашніших повідомлень від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У повідомленні йшлося про те, що російські танки стріляли прямо по будівлях нашої української АЕС. Запорізька атомна електростанція. Найбільша в Європі. Шість ядерних реакторів… Це був один із найжахливіших моментів війни, коли ніхто не міг знати, чим закінчаться російські удари по атомному об’єкту, а в Україні всім нагадали, що таке Чорнобиль.

Зараз Запорізька АЕС залишається окупованою російськими військами. На жаль. І це ризик ядерної аварії. Це головне джерело радіаційної небезпеки в Європі, можливо, й у світі.

Ось чому у формулі миру, яку я представив, перший пункт стосується ядерної безпеки» - зазначив Зеленський.

«Більшість у світі розуміє – що поставлено на карту. Генасамблея вимагала від рф повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС. Тільки тоді справжня ядерна безпека повернеться в Європу та світ» - додав він.

«А тепер про день, який ніколи не повинен настати.

Оскільки росія не може перемогти опір нашого народу на полі бою, путін шукає інші способи зламати український дух. Одним із його методів є націлювання на нашу енергетичну інфраструктуру…

Нещодавно я отримав чергове тривожне повідомлення від нашої розвідки.

Тепер, здається, путін справді планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі. За допомогою супутників, до речі, пані та панове, до речі, супутників інших країн, росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС.

Але чим це насправді загрожує?

Будь-який ракетний або безпілотний удар, будь-який критичний інцидент в енергетичній системі може призвести до ядерної катастрофи. Такий день ніколи не повинен настати. І Москва повинна це розуміти. І це в тому числі залежить від вашої рішучості чинити тиск на агресора. Це атомні електростанції! Вони повинні бути безпечними» - підкреслив Президент.

Далі він нагадав про Формулу миру. «Для нас важливо, щоб усі ці люди зрозуміли нас – зрозуміли, що Україна більше за всіх у світі хоче припинення цієї війни.

«І якщо, не дай Бог, росія спричинить ядерну катастрофу на одній із наших атомних електростанцій, радіація не буде поважати державні кордони, і, на жаль, різні країни можуть відчути на собі руйнівні наслідки. Багатьох це хвилює, але найглибше розуміння війни завжди знаходимо в домівці, яку вона руйнує» - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що «коли дехто пропонує альтернативи, половинчасті плани врегулювання – так звані «набори принципів» – це не тільки ігнорує інтереси та страждання українців, які найбільше постраждали від війни, це не тільки ігнорує реальність, але й дає путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб взяти під контроль більше націй».

«Будь-які паралельні чи альтернативні спроби домогтися миру – це фактично спроби досягти затишшя, а не припинення війни, оскільки вже два роки існує глобальна ініціатива – Формула миру» - зазначив Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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