НАПК оценило эффективность работы антикоррупционных уполномоченных в Гоструда и Госпродпотребслужбе

Эффективность работы антикоррупционных уполномоченных также была оценена в Государственной службе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что завершило оценку эффективности работы антикоррупционных уполномоченных в трех органах исполнительной власти.

В НАПК отметили, что работа в Государственной службе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины оценена отлично, в Государственной службе Украины по вопросам труда и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей - удовлетворительно. Более подробно с отчетами о результатах оценки можно ознакомиться на Портале доброчестности.

Работа антикоррупционного уполномоченного оценивалась по выполнению основных 27 задач, среди которых разработка и актуальность документов, определяющих внутренние политики, направленные на эффективное предотвращение и выявление коррупции, предоставление работникам методической и консультационной помощи, осуществление контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства, организация работы по оценке коррупционных рисков в деятельности соответствующего органа и т.п.

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