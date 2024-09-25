НАЗК оцінило ефективність роботи антикорупційних уповноважених в Держпраці та Держпродспоживслужбі

Ефективність роботи антикорупційних уповноважених також оцінили у в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило оцінювання ефективності роботи антикорупційних уповноважених у трьох органах виконавчої влади.

У НАЗК зазначили що роботу в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України оцінено на відмінно, в Державній службі України з питань праці та Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів - задовільно. Детальніше зі звітами про результати оцінювання можна ознайомитись на Порталі доброчесності.

Робота антикорупційного уповноваженого оцінювалась щодо виконання основних 27 завдань, серед яких розробка та актуальність документів, які визначають внутрішні політики, спрямовані на ефективне запобігання та виявлення корупції, надання працівникам методичної та консультаційної допомоги, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу тощо.

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