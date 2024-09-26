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ГНС ответила, имеет ли право юрлицо-плательщик единого налога заниматься деятельностью по договору о совместной деятельности

07:00, 26 сентября 2024
Юрлицо-плательщик единого налога имеет право заключать договор о совместной деятельности и осуществлять деятельность по такому договору при условии выполнения требований и ограничений.
ГНС ответила, имеет ли право юрлицо-плательщик единого налога заниматься деятельностью по договору о совместной деятельности
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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области рассказали, имеет ли право юридическое лицо – плательщик единого налога осуществлять деятельность по договору о совместной деятельности.

Субъекты хозяйствования – юридические лица, применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, делятся на следующие группы плательщиков единого налога:

  • третья группа – юридические лица субъекты хозяйствования какой-либо организационно-правовой формы, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года;
  • четвертая группа – сельскохозяйственные товаропроизводители – юридические лица независимо от организационно-правовой формы, в которых доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год равна или превышает 75 процентов.

Перечень видов деятельности, которыми не могут заниматься плательщики единого налога третьей группы, установлен в п. 291.5 НКУ.

Пунктом 291.5-1 НКУ определены ограничения на пребывание на упрощенной системе налогообложения для плательщиков четвертой группы.

На учете в контролирующих органах должны состоять соглашения о разделе продукции, договоры управления имуществом (кроме договоров по операциям, определенным во втором предложении абзаца второго пп. 5 п. 180.1 НКУ) и договоры о совместной деятельности на территории Украины без создания юридических лиц, на которые распространяются особенности налогового учета и налогообложения по таким договорам (соглашениям), определенные НКУ.

В контролирующих органах не учитываются договоры о совместной деятельности, на которые не распространяются особенности налогового учета и налогообложения совместной деятельности, определенные НКУ. Каждый участник таких договоров состоит на учете в контролирующих органах и исполняет обязанности налогоплательщика самостоятельно.

Взятие на учет договора или соглашения осуществляется путем дополнительного взятия на учет управляющего имущества, участника договора о совместной деятельности или соглашения о распределении продукции как налогоплательщика – ответственного за удержание и внесение налогов в бюджет при исполнении договора или соглашения.

Ограничений применения упрощенной системы налогообложения участником договора о совместной деятельности нормами НКУ не предусмотрено.

То есть юридическое лицо – плательщик единого налога имеет право заключать договор о совместной деятельности и осуществлять деятельность по такому договору при условии выполнения требований и ограничений, установленных п. 291.4, 291.5 и 291.5-1 НКУ.

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