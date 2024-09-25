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ФЛП направил по почте заявление на применение упрощенной системы: какой будет дата представления

23:57, 25 сентября 2024
При отправке заявления о применении упрощенки по почте датой подачи заявления является дата подачи письменной корреспонденции для пересылки, отражаемой на адресной стороне почтовой отправки.
ФЛП направил по почте заявление на применение упрощенной системы: какой будет дата представления
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Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило, какая дата считается датой подачи ФЛП заявления о применении упрощенной системы налогообложения, если она направлена ​​по почте.

Сроки подачи субъектами ведения хозяйства заявления об избрании упрощенной системы налогообложения предусмотрены ст. 298 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 № 2755-VI.

Заявление подается по выбору налогоплательщика, если иное не предусмотрено НКУ, в частности, посылается по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения.

Внутренние почтовые отправления с объявленной ценностью могут приниматься для пересылки, в частности с описанием вложения.

Услуга описания вложения в почтовое отправление заключается в подтверждении в определенном оператором почтовой связи порядке в соответствии с технологическим процессом осуществления такой операции содержимого вложения в почтовое отправление с указанием индивидуальных признаков соответствующего вложения (конкретный вид, количество и т.п.), что отличает его от других вещей.

При приеме для пересылки письменной корреспонденции на адресной стороне каждой почтовой отправки проставляется отпечаток календарного штемпеля.

Дата отпечатка почтового календарного штемпеля маркировочной (франковочной) машины должна соответствовать дате представления письменной корреспонденции для пересылки. Если на письменной корреспонденции, представленной для пересылки, отсутствует отпечаток почтового календарного штемпеля или указанная дата не соответствует дате подачи ее для пересылки, такая корреспонденция возвращается отправителю для оформления.

Таким образом, при отправке заявления о применении упрощенной системы налогообложения по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения датой подачи заявления считается дата представления письменной корреспонденции для пересылки (дата отправки), которая отражается на адресной стороне почтовой отправки.

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