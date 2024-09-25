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ФОП надіслав поштою заяву на застосування спрощеної системи: якою буде дата подання

23:57, 25 вересня 2024
При надсиланні заяви про застосування спрощенки поштою датою подання заяви є дата подання письмової кореспонденції для пересилання, яку відбивають на адресному боці поштового відправлення.
ФОП надіслав поштою заяву на застосування спрощеної системи: якою буде дата подання
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Головне управління ДПС у Житомирській області роз’яснило, яка дата вважається датою подання ФОП заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, якщо її надіслано поштою.

Терміни подання суб’єктами господарювання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування передбачені ст. 298 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, зокрема, надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися для пересилання, зокрема, з описом вкладення.

Послуга опису вкладення до поштового відправлення полягає в підтвердженні у визначеному оператором поштового зв’язку порядку відповідно до технологічного процесу здійснення такої операції вмісту вкладення до поштового відправлення із зазначенням індивідуальних ознак відповідного вкладення (конкретний вид, кількість тощо), що відрізняє його від інших речей.

Під час приймання для пересилання письмової кореспонденції на адресному боці кожного поштового відправлення проставляється відбиток поштового календарного штемпеля.

Дата відбитка поштового календарного штемпеля маркувальної (франкувальної) машини повинна відповідати даті подання письмової кореспонденції для пересилання. Якщо на письмовій кореспонденції, поданій для пересилання, відсутній відбиток поштового календарного штемпеля або зазначена дата не відповідає даті подання її для пересилання, така кореспонденція повертається відправникові для відповідного оформлення.

Таким чином, при надсиланні заяви про застосування спрощеної системи оподаткування поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення датою подання заяви вважається дата подання письмової кореспонденції для пересилання (дата відправлення), яка відбивається на адресному боці поштового відправлення.

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