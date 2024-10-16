Банк не доказал, что действия клиентки привели к несанкционированному снятию средств с ее счета — апелляция отказала во взыскании долга по кредиту

Хмельницкий апелляционный суд подчеркнул, что суд первой инстанции правомерно отказал финансовому учреждению в удовлетворении иска.

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Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел решение Новоушицкого районного суда Хмельницкой области по иску банка к клиентке о взыскании с нее 53 924 гривны задолженности по кредиту.

По мнению коллегии судей, суд первой инстанции правомерно отказал финансовому учреждению в удовлетворении иска. Это указано в постановлении апелляционного суда по делу №670/355/24.

По материалам дела, АО КБ «ПриватБанк» просил суд взыскать с клиентки банка в свою пользу задолженность по кредитному договору в размере 53 924 гривны. Объяснил, что ответчик пользовался кредитным счетом с 2014 года по 14 июня 2023 года.

15 июня 2023 года в системе самообслуживания Приват24 с помощью пароля она подписала Заявление о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг, на основании которого получила дополнительную кредитную карту «Универсальная» Gold. С тех пор клиентка перестала вносить средства на погашение задолженности, ссылаясь на «спорные» операции, проведенные в тот день по ее карте.

В ходе проверки было установлено, что она обращалась по поводу несанкционированного снятия с ее карты 47 359 гривен. Обращение рассмотрело Управление по безопасности банка. Его вывод – операции по карте проведены лично клиенткой или неустановленным лицом в результате компрометации персональных данных, таких как логин и пароль к Приват24 и ПИН кода карты.

Суд первой инстанции в удовлетворении отказал.

Банк обжаловал решение в апелляционный суд: просил его отменить и удовлетворить исковые требования. По его убеждению, ответчик из-за собственной опрометчивости разгласила информацию путем сообщения кодов доступа неизвестным лицам, что позволило инициировать платежные операции, и не сообщила о совершенных спорных операциях банк немедленно, а обратилась лишь через несколько дней.

Добавил, что сам по себе факт обращения в правоохранительные органы и наличие уголовного производства не может свидетельствовать о совершении преступления в отношении клиентки банка до вынесения приговора, которым будут установлены обстоятельства преступления и виновные лица.

«При таких обстоятельствах риск убытков от совершения операций и ответственность несет пользователь, а не банк, поскольку спорные платежные операции были совершены в любом случае к уведомлению о том, что ответчик их не делал», – отметил банк.

Он также не согласился с взысканием 10 000 гривен расходов на юридическую помощь ответчику, указав, что в материалах дела нет доказательств, что она потратила более 3000 гривен.

Коллегия судей апелляционного суда согласилась с заключением местного суда: банк не подтвердил надлежащими и допустимыми доказательствами обстоятельств, которые бесспорно доказывали, что ответчик своими действиями или бездействием способствовала в доступе к сведениям ее кредитной карты, лицевого счета, аккаунта или мобильного приложения «Приват24», незаконному использованию ПИН-кода или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции 15 июня 2023 года по перечислению денег с ее карточного счета.

Поэтому ХАС оставил решение местного суда в этой части по-прежнему. Однако изменил его в части распределения судебных расходов на юридическую помощь в суде первой инстанции, уменьшив сумму до 3 000 гривен.

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