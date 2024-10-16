Конституционный Суд Украины отмечает 28-ю годовщину со дня создания

28 лет назад, 16 октября 1996 начал деятельность Конституционный Суд Украины.

16 октября Конституционный суд Украины отмечает 28-летие.

Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» от 16 октября 1996 года положил начало деятельности этого единого органа конституционной юстиции в Украине. Свое первое решение Конституционный суд Украины принял 13 мая 1997 года.

Конституционный Суд Украины играет ключевую роль в защите неотъемлемых конституционных прав и свобод человека и гражданина, гарантировании верховенства Конституции Украины как основополагающего принципа правового государства.

В КСУ подчеркнули, что на протяжении почти трех десятилетий Суд принял множество актов, которые являются результатом взвешенного, повседневного труда многих поколений судей. В них Суд учитывал принципы и нормы международного права, формировал собственные юридические позиции, ставшие квинтэссенцией принятых решений и выводов и влияющих на развитие конституционного права и являющихся важными составляющими в профессиональной работе юристов, ученых-юристов.

В настоящее время на Суд возлагают важные задачи, требующие высокого уровня знаний, упорства, опыта на пути укрепления конституционного правопорядка, обеспечения стабильности в обществе.

«Конституционный Суд и дальше будет делать свой профессиональный вклад в дело сохранения Украинской государственности, ее защиты от внешнего врага и гарантирования украинцам права на достойное человека существование как самобытной нации», — подчеркнули в КСУ.

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