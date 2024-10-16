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Конституційний Суд України відзначає 28 річницю з дня створення

10:47, 16 жовтня 2024
28 років тому, 16 жовтня 1996 року започатковано діяльність Конституційного Суду України.
Конституційний Суд України відзначає 28 річницю з дня створення
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16 жовтня Конституційний Суд України відзначає 28-річчя.

Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року поклав початок діяльності цього єдиного органу конституційної юстиції в Україні. Своє перше Рішення Конституційний Суд України ухвалив 13 травня 1997 року.

Конституційний Суд України відіграє ключову роль у захисті невід’ємних конституційних прав і свобод людини і громадянина, гарантуванні верховенства Конституції України як основного принципу правової держави.

В КСУ підкреслили, що упродовж майже трьох десятиліть Суд ухвалив чимало актів, які є результатом виваженої, повсякденної праці багатьох поколінь суддів. У них Суд ураховував принципи і норми міжнародного права, формував власні юридичні позиції, які стали квінтесенцією ухвалених рішень і висновків та які впливають на розвиток конституційного права і є важливими складовими у професійній роботі юристів, науковців-правників.

Нині на Суд покладають важливі завдання, які вимагають високого рівня знань, наполегливості, досвіду на шляху зміцнення конституційного правопорядку, забезпечення стабільності в суспільстві.

«Конституційний Суд і надалі робитиме свій професійний внесок у справу збереження Української державності, її захисту від зовнішнього ворога та гарантування українцям права на гідне людини існування як самобутньої нації», — наголосили в КСУ.

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КСУ

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