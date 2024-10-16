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80% українців проти діяльності УПЦ Московського патріархату, – результати опитування

12:51, 16 жовтня 2024
Більшість українців підтримують заборону релігійних груп, пов’язаних із росією.
80% українців проти діяльності УПЦ Московського патріархату, – результати опитування
Джерело фото: ТСН
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Згідно з опитуванням, опублікованим 15 жовтня, чотири з п’яти українців підтримують новий закон, який забороняє діяльність релігійних груп, пов’язаних із росією. Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології, повідомляє Reuters.

Зокрема, Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату, яка має лише 6% послідовників серед опитаних, неодноразово піддавалася звинуваченням у співпраці з російськими спецслужбами. Церква заперечує ці звинувачення і стверджує, що розірвала всі зв’язки з Російською православною церквою у травні 2022 року, через три місяці після початку російського вторгнення.

У серпні 2023 року в Україні був ухвалений закон, що забороняє діяльність Російської православної церкви на території країни. Влада має створити спеціальну комісію для формування списку організацій, діяльність яких буде заборонено. Процес заборони УПЦ може зайняти багато часу, оскільки кожна релігійна громада є окремою юридичною особою і має дев’ять місяців для ухвалення рішення про вихід із церкви.

Більшість українців належать до Православної церкви України (ПЦУ), заснованої у 2019 році, яка визнана Вселенським патріархом Константинополя. Російське вторгнення вже спонукало сотні парафій УПЦ перейти до ПЦУ, що іноді викликає напруженість у сільських громадах.

Опитування показало, що закон підтримується на всіх територіях України, контрольованих Києвом, і навіть у більш російськомовних східних регіонах понад 70% респондентів виступили за заборону. Загалом 16% українців виступили проти заборони, 4% не визначилися, а 80% висловилися за.

В Україні неодноразово підкреслювали, що діяльність УПЦ становить національну загрозу. Десятки священників були заарештовані за звинуваченнями у державній зраді, а сама УПЦ заявляє про політичне переслідування. У деяких випадках священників обмінювали на українських військовополонених, зокрема одного священнослужителя, звинуваченого у співпраці з росією, обміняли на 28 українських солдатів.

Цього року законодавці Естонії та Чехії також висловили занепокоєння щодо впливу Москви через Російську православну церкву у своїх країнах.

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