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80% украинцев против деятельности УПЦ Московского патриархата, – результаты опроса

12:51, 16 октября 2024
Большинство украинцев поддерживают запрет религиозных групп, связанных с россией.
80% украинцев против деятельности УПЦ Московского патриархата, – результаты опроса
Источник фото: ТСН
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Согласно опросу, опубликованному 15 октября, четыре из пяти украинцев поддерживают новый закон, который запрещает деятельность религиозных групп, связанных с россией. Исследование провел Киевский международный институт социологии, сообщает Reuters.

В частности, Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата, которая имеет лишь 6% последователей среди опрошенных, неоднократно подвергалась обвинениям в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Церковь отрицает эти обвинения и утверждает, что разорвала все связи с Русской православной церковью в мае 2022 года, через три месяца после начала российского вторжения.

В августе 2023 года в Украине был принят закон, запрещающий деятельность Русской православной церкви на территории страны. Власти должны создать специальную комиссию для формирования списка организаций, деятельность которых будет запрещена. Процесс запрета УПЦ может занять много времени, поскольку каждая религиозная община является отдельным юридическим лицом и имеет девять месяцев для принятия решения о выходе из церкви.

Большинство украинцев принадлежат к Православной церкви Украины (ПЦУ), основанной в 2019 году, которая признана Вселенским патриархом Константинополя. Российское вторжение уже побудило сотни приходов УПЦ перейти в ПЦУ, что иногда вызывает напряженность в сельских общинах.

Опрос показал, что закон поддерживается на всех территориях Украины, контролируемых Киевом, и даже в более русскоязычных восточных регионах более 70% респондентов выступили за запрет. В целом 16% украинцев выступили против запрета, 4% не определились, а 80% высказались за.

В Украине неоднократно подчеркивали, что деятельность УПЦ представляет национальную угрозу. Десятки священников были арестованы по обвинениям в государственной измене, а сама УПЦ заявляет о политическом преследовании. В некоторых случаях священников обменивали на украинских военнопленных, в частности одного священнослужителя, обвиняемого в сотрудничестве с россией, обменяли на 28 украинских солдат.

В этом году законодатели Эстонии и Чехии также выразили обеспокоенность относительно влияния Москвы через Русскую православную церковь в своих странах.

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