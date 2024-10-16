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В Берлине Байден обсудит с Шольцом, Макроном и Стармером дальнейшую поддержку Украины

10:29, 16 октября 2024
Страны будут рассматривать предстоящую военную поддержку для Киева.
В Берлине Байден обсудит с Шольцом, Макроном и Стармером дальнейшую поддержку Украины
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Президент США Джо Байден, который на этой неделе посетит Берлин, планирует встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ожидается, что политики обсудят дальнейшую помощь для Украины, пишет CNN, ссылаясь на трех западных чиновников.

По данным источников, «главные» поставщики оружия Украине будут рассматривать будущую военную поддержку для Киева.

Четыре лидера планировали встретиться еще на прошлой неделе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе Рамштайн. Встреча была отменена, поскольку президент Байден отложил свою заграничную поездку из-за урагана «Милтон».

Напомним, что из-за переноса визита Байдена также было отменено заседание Рамштайн по обороне Украины.

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Эмманюэль Макрон Джо Байден Олаф Шольц

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