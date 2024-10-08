Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию, где состоится «Рамштайн», из-за урагана в США

Джо Байден не приедет на «Рамштайн» в Германию – Белый дом.

Белый дом 8 октября опубликовал заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о поездке президента Джо Байдена в Германию и Анголу. Судя по этому заявлению, Джо Байден не посетит «Рамштайн».

«Учитывая прогнозируемую траекторию и мощь урагана «Милтон», президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы наблюдать за подготовкой к урагану «Милтон» и реагированием на него, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана «Хелен» – говорится в заявлении.

Примечательно, что Карин Жан-Пьер на брифинге 7 октября заявляла, что президент США Джо Байден по-прежнему планирует посетить Германию, несмотря на приближение урагана «Милтон».

«Белый дом очень озабочен направлением урагана после недавнего большого ущерба, причиненного ураганом «Хелен», – сказала она и добавила, что ничего не может сказать об изменениях в поездках президента США. Спикер подчеркнула, что поездка Байдена в Германию «является мощным символом». В Белом доме также отметили, что вопрос поддержки Украины станет важной частью этого визита.

«Говоря об Украине и украинской самообороне – это будет важной частью этого визита: продолжение этой поддержки, продолжение всех возможных действий, чтобы остановить российскую агрессию», – сказала Жан-Пьер.

Джо Байден планировал прибыть в Германию вечером в четверг, где у него были запланированы встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Затем Байден должен был посетить «Рамштайн», где состоится встреча по Украине.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве отметил, что 12 октября на «Рамштайне» с Джо Байденом будет обсуждаться вопрос разрешения применять дальнобойное оружие.

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