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Во Львове врачи спасли новорожденного ребенка после инсульта

23:12, 8 октября 2024
Львовские нейрохирурги провели операцию на головном мозге новорожденному после инсульта.
Во Львове врачи спасли новорожденного ребенка после инсульта
Источник фото: Первое медицинское объединение Львова
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Львовские нейрохирурги успешно выполнили операцию на головном мозге новорожденному ребенку, который перенес инсульт. Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

Мальчик, Дениска, родился на две недели раньше срока с воспалением легких. После нескольких дней пребывания в больнице во время ультразвукового исследования медики обнаружили кровоизлияние в мозг, что привело к инсульту. В связи с проявлениями отека малыша срочно направили к нейрохирургам Детской больницы Святого Николая.

Врачи диагностировали у малыша гидроцефалию, или «водянку головного мозга», которая является внутричерепным скоплением спинномозговой жидкости. Без хирургического вмешательства это могло привести к серьезным повреждениям мозга. Несмотря на то, что Дениске еще не было и месяца, и его вес составлял всего 2,5 килограмма, нейрохирурги приняли решение о срочной операции.

После двух операций состояние малыша улучшилось, но он и дальше будет оставаться в больнице вместе с мамой. С его рождения прошло более двух месяцев, однако они до сих пор не вернулись домой.

Больница также начала сбор средств на новый нейроэндоскоп, поскольку аппарат, который использовался во время операций, уже почти полностью исчерпал свой ресурс.

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Львов

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