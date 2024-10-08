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Второй Саммит мира не состоится в ноябре, дату проведения определят в конце октября, — ОП

17:32, 8 октября 2024
Только после завершения тематических конференций будет решено, когда состоится второй Саммит мира.
Второй Саммит мира не состоится в ноябре, дату проведения определят в конце октября, — ОП
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Решение о дате второго саммита мира будет принято после завершения тематических конференций. Об этом сообщила советница главы Офиса Президента Дария Заривна.

Тематические конференции завершатся в последние дни октября.

«В течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам Формулы мира. Последняя подобная конференция пройдет 30-31 октября. Вопрос даты проведения Второго саммита мира будет решаться после завершения тематических конференций», - рассказала Дарья Заривна.

В то же время в комментарии «Телеграфу» советница главы ОП отметила, что в ноябре этого года второй Саммит мира ожидать не стоит.

«В ноябре второй Саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту Формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана второго Саммита», — говорится в заявлении.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что представители рф должны присутствовать на втором Саммите мира.

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