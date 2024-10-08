В Киеве мужчина устроил погром в приемной Минсоцполитики, потому что не мог найти себе порядочную жену

В Киеве будут судить мужчину с Волыни, который разбил окна в Минсоцполитики и перевернул офисную мебель.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить мужчину, который устроил беспорядок в приемной граждан Министерства социальной политики Украины из-за личных проблем с поиском жены. Инцидент произошел в конце сентября, когда 32-летний уроженец Волынской области зашел в министерство, разбил окна стулом и опрокинул офисную мебель, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Испуганные посетители и сотрудники успели убежать из помещения и вызвали полицию. Позже выяснилось, что мужчина временно находился в Киеве, не состоит на специальных учетах у психиатра или нарколога, не проходил военную службу и не имел официального трудоустройства.

Свой агрессивный поступок он объяснил неудачами в поиске порядочной женщины для создания семьи, утверждая, что государственные учреждения не готовы ему помочь.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчине грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, пробационный надзор до трех лет или ограничение свободы на тот же срок.

Источник видео: Киевская городская прокуратура

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