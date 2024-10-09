Верховная Рада приняла закон, объединивший под одним понятием травмы ранение, контузию и увечье как основания определения инвалидности военнослужащего

Законом введен для определения оснований инвалидности или смерти в законе термин «травма», под которым понимается ранение, контузия или увечье.

Верховная Рада 8 октября приняла в целом как закон законопроект о внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» 11376.

Новый закон вносит изменения в статьи 7, 10 и 10-1 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которыми для определения причин наступления инвалидности или смерти будут использовать общее понятие «травма», под которым понимается «ранение, контузия, увечье».

Необходимость принятия проекта в части внедрения использования в законе понятия «травма» Кабмин обосновывает тем, что на сегодняшний день существуют нередкие случаи, когда раненым, погибшим (умершим) военнослужащим причину их инвалидности, смерти связывают с полученной ими травмой.

«Однако, в таких случаях они не могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны, а члены их семей, в случае их гибели – статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, ведь законом не предусмотрена причина инвалидности или смерти в результате травмы, а только в результате ранения, контузии, увечья или заболевания» - говорится в проекте.

Главное научно-экспертное управление парламента отметило, что в проекте предлагается ввести для определения оснований инвалидности или смерти в законе термин «травма (ранение, контузия, увечье)», то есть по содержанию указанного срока травмами признаются ранения, контузии, увечья.

«В то же время следует обратить внимание, что в п. 1 пояснительной записке к проекту необходимость введения такого единого понятия обосновываются тем, что использование в действующей редакции соответствующих положений Закона термина «ранения, контузии, увечья» не позволяет раненым, погибшим (умершим) военнослужащим, инвалидность или смерть которых связывается с травмой, получить статус лица с инвалидностью в результате войны, а членам их семей, в случае их гибели – статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины. Ведь основанием для отказа в предоставлении соответствующего статуса выступает то, что «травма» рассматривается как отдельный от ранения, контузии, увечья основание для установления инвалидности или признания смерти основанием для предоставления членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

В связи с этим предоставление соответствующих статусов лицам, получившим инвалидность в результате травм, и членам семей лиц, погибших в результате травмы на основании предложенных в проекте изменений, выглядит дискуссионным», - отметили в ГНЭУ.

Ведь, например, в Инструкции о расследовании и учете несчастных случаев с военнослужащими, профессиональных заболеваний и аварий в ВСУ, утвержденной приказом Министерства обороны 27.10.2021 № 332 ранения, контузии, травмы, увечья рассматриваются как отдельные виды повреждения здоровья.

Кроме этого, статью 18 Закона предлагается изложить в новой редакции, согласно которой основным документом, подтверждающим статус лиц, на которых распространяется действие Закона, предлагается определить электронное удостоверение ветерана (е-удостоверение ветерана).

Автор: Наталя Мамченко

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