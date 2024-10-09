Верховна Рада прийняла закон, яким об’єднала під одним поняттям травми поранення, контузію і каліцтво як підстави визначення інвалідності військовослужбовця

Законом запроваджено для визначення підстав інвалідності або смерті у законі термін «травма», під яким розуміється поранення, контузія чи каліцтво.

Верховна Рада 8 жовтня ухвалила в цілому як закон законопроект про внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 11376.

Новий закон вносить зміни до статей 7, 10 та 10-1 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», якими для визначення причин настання інвалідності або смерті будуть використовувати загальне поняття «травма», під яким розуміється «поранення, контузія, каліцтво».

Необхідність прийняття проекту у частині запровадження використання у законі поняття «травма» Кабмін обґрунтовує тим, що на сьогодні існують непоодинокі випадки коли пораненим, загиблим (померлим) військовослужбовцям причину їх інвалідності, смерті пов’язують з отриманою ними травмою.

«Однак, в таких випадках вони не можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а члени їх сімей, у разі їх загибелі, – статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, адже законом не передбачена причина інвалідності або смерті внаслідок травми, а лише внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання» - йдеться у проекті.

Головне науково-експертне управління парламенту зауважило, що у проекті пропонується запровадити для визначення підстав інвалідності або смерті у законі термін «травма (поранення, контузія, каліцтво)», тобто за змістом вказаного терміну травмами визнаються поранення, контузії, каліцтва.

«Водночас слід звернути увагу, що у п. 1 пояснювальної записці до проекту необхідність запровадження такого єдиного поняття обґрунтовуються тим, що використання у чинній редакції відповідних положень Закону терміну «поранення, контузії, каліцтва» не дозволяє пораненим, загиблим (померлим) військовослужбовцям, інвалідність або смерть яких пов’язується з травмою, отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а членам їх сімей, у разі їх загибелі, – статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України. Адже підставою для відмови у наданні відповідного статусу виступає те, що «травма» розглядається як окрема від поранення, контузії, каліцтва підстава для встановлення інвалідності чи визнання смерті підставою для надання членам сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

У зв’язку з цим надання відповідних статусів особам, які отримали інвалідність внаслідок травм, та членам сімей осіб, які загинули внаслідок травми на підставі запропонованих у проекті змін виглядає дискусійним» - зауважили у ГНЕУ.

Адже, наприклад, у Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями, професійних захворювань і аварій у ЗСУ, затвердженої наказом Міністерства оборони 27.10.2021 № 332 поранення, контузії, травми, каліцтва розглядаються як окремі види ушкодження здоров’я.

Крім цього, статтю 18 Закону пропонується викласти у новій редакції, згідно з якою основним документом, що підтверджує статус осіб, на яких поширюється дія Закону, пропонується визначити електронне посвідчення ветерана (е-посвідчення ветерана).

Автор: Наталя Мамченко

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