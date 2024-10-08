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Тестування в апеляційні суди – відомі результати за 8 жовтня

17:12, 8 жовтня 2024
Максимальний бал отримали аж 13 кандидатів, ще 7 претендентів не набрали прохідний бал, а 5 не з’явилися.
Тестування в апеляційні суди – відомі результати за 8 жовтня
Джерело фото - ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати п’ятого дня тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

8 жовтня тестування мали складати ще дві групи кандидатів (цивільна спеціалізація) загальною чисельністю 120 осіб.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

За даними ВККС, 7 претендентів на посади суддів апеляційних судів 8 жовтня не набрали необхідний прохідний бал, а ще 5 правників не з’явилися на тестування.

Разом з тим, одразу 13 кандидатів набрали максимально можливі 150 балів.

З результатами тестування за 8 жовтня можна ознайомитися нижче:

З результатами першого дня тестування (2 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами другого дня тестування (3 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами третього дня тестування (4 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами четвертого дня тестування (7 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

Автор В’ячеслав Хрипун

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ВККС

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