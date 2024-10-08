Конституційна ідентичність у контексті євроінтеграції — судді ВС долучилися до III Маріупольського конституційного форуму

Під час форуму учасники проаналізували актуальні виклики, що постають перед нашою державою в умовах воєнного часу, обговорили тему конституційної ідентичності в часи війни.

Фото: supreme.court.gov.ua

III Маріупольський конституційний форум «Українська конституційна ідентичність в контексті європейської інтеграції» став продовженням започаткованого у 2021 році формату конституційного форуму, який уперше провели в м. Маріуполі. Він спрямований на підтримку зусиль професійних і громадських кіл України щодо захисту суверенітету, незалежності та свободи. Від Верховного Суду в заході взяли участь голова Касаційного господарського суду у складі ВС Лариса Рогач і заступник голови Касаційного кримінального суду у складі ВС Наталія Антонюк.

Під час форуму учасники проаналізували актуальні виклики, що постають перед нашою державою в умовах воєнного часу, обговорили тему конституційної ідентичності в часи війни, складники конституційної ідентичності крізь призму національного та міжнародного досвіду, питання конституційної ідентичності в контексті практики Суду справедливості ЄС та конституційних судів, а також гендерної рівності та недискримінації в розрізі конституційної ідентичності.

Як було наголошено в межах заходу, українська конституційна ідентичність – це важливий елемент національного самоусвідомлення і розвитку країни в контексті європейської інтеграції. Конституція України закріплює основні принципи демократії, прав людини та верховенства права, що є спільними цінностями для країн Європейського Союзу. Вона втілює прагнення до незалежності, суверенітету та гідності, які стали особливо актуальними в умовах сучасних викликів.

Україна прагне адаптувати національне законодавство до європейських стандартів, що сприяє зміцненню демократичних інститутів і правових норм. Збереження й розвиток української конституційної ідентичності в контексті європейських цінностей є ключовим фактором для успішної інтеграції та побудови демократичного суспільства.

У роботі форуму також взяли участь судді Конституційного Суду України, вчені-правознавці, вітчизняні та міжнародні експерти в галузі конституційного права, представники державних, судових, наукових установ, органів місцевого самоврядування, академічної спільноти, громадських організацій, а також органів конституційної юрисдикції іноземних держав і міжнародних організацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.