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Конституционная идентичность в контексте евроинтеграции – судьи ВС присоединились к III Мариупольскому конституционному форуму

21:44, 8 октября 2024
Во время форума участники проанализировали актуальные вызовы, стоящие перед нашим государством в условиях военного времени, обсудили тему конституционной идентичности во время войны.
Конституционная идентичность в контексте евроинтеграции – судьи ВС присоединились к III Мариупольскому конституционному форуму
Фото: supreme.court.gov.ua
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III Мариупольский конституционный форум «Украинская конституционная идентичность в контексте европейской интеграции» стал продолжением начатого в 2021 году формата конституционного форума, впервые проведенного в г. Мариуполе. Он направлен на поддержку усилий профессиональных и общественных кругов Украины по защите суверенитета, независимости и свободы. От Верховного Суда в мероприятии приняли участие председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Лариса Рогач и заместитель председателя Кассационного уголовного суда в составе ВС Наталья Антонюк.

Во время форума участники проанализировали актуальные вызовы, стоящие перед нашим государством в условиях военного времени, обсудили тему конституционной идентичности во время войны, составляющие конституционной идентичности сквозь призму национального и международного опыта, вопросы конституционной идентичности в контексте практики Суда справедливости ЕС и также гендерное равенство и недискриминацию в разрезе конституционной идентичности.

Как отмечалось в рамках мероприятия, украинская конституционная идентичность – это важный элемент национального самоосознания и развития страны в контексте европейской интеграции. Конституция Украины закрепляет основные принципы демократии, прав человека и верховенства права, являющихся общими ценностями для стран Европейского Союза. Она олицетворяет стремление к независимости, суверенитету и достоинству, которые стали особенно актуальными в условиях современных вызовов.

Украина стремится адаптировать национальное законодательство к европейским стандартам, что способствует укреплению демократических институтов и правовых норм. Сохранение и развитие украинской конституционной идентичности в контексте европейских ценностей является ключевым фактором успешной интеграции и построения демократического общества.

В работе форума также приняли участие судьи Конституционного Суда Украины, ученые-правоведы, отечественные и международные эксперты в области конституционного права, представители государственных, судебных, научных учреждений, органов местного самоуправления, академического сообщества, общественных организаций, а также органов конституционной юрисдикции иностранных государств и международных организаций.

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ВС

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