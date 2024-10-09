На Львовщине мужчина за 4500 долларов предоставлял GPS-маршрут с координатами для незаконного пересечения госграницы

Подозреваемый за денежное вознаграждение помог в организации незаконного пересечения госграницы военнообязанным.

Во Львовской области сообщено о подозрении 32-летнему мужчине. Ему инкриминируют содействие в незаконной переправке лица через государственную границу Украины. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, в октябре 2024 года подозреваемый за денежное вознаграждение помог в организации незаконного пересечения госграницы военнообязанным.

Для этого он встретился с «клиентом», которого подыскал из круга знакомых, и сообщил детали плана. В частности, мужчине будет предоставлен GPS-маршрут с координатами точек выхода и пересечения государственной границы вне пунктов пропуска. Кроме того, подробный инструктаж относительно такого пересечения.

Свои услуги он оценил в 4500 долларов.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения оговоренной суммы.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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