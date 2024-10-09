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На Львівщині чоловік за 4500 доларів надавав GPS-маршрут з координатами для незаконного перетину держкордону

09:45, 9 жовтня 2024
Підозрюваний за грошову винагороду спряв у організації незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним.
На Львівщині чоловік за 4500 доларів надавав GPS-маршрут з координатами для незаконного перетину держкордону
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На Львівщині повідомлено про підозру 32-річному чоловіку. Йому інкримінують сприяння у  незаконному переправленню особи через державний кордон України. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні 2024 року підозрюваний за грошову винагороду спряв у організації незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним.

Для цього він зустрівся з  «клієнтом», якого підшукав з кола знайомих, та повідомив деталі плану. Зокрема, що чоловіку буде надано GPS-маршрут з координатами точок виходу та перетину державного кордону поза пунктами пропуску. Окрім цього, детальний інструктаж щодо такого перетину.

Свої послуги він оцінив у 4 500 доларів.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, після отримання обумовленої суми.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

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