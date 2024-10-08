Митники зупинили вивезення соняшникової олії на 26 млн гривень за документами компанії, якої не існує

Митники виявили спробу незаконного експорту 600 тонн соняшникової олії.

Джерело фото: UkraineCustoms

Майже 600 тонн соняшникової олії намагалися вивезти за кордон за підробленими документами, повідомила Державна митна служба України. Вартість продукції, яку переміщували в 10 вагонах-цистернах через українсько-угорський кордон, оцінюється в понад 26 мільйонів гривень.

З'ясовано, що підприємець з Одеси здійснював експорт соняшникової олії на основі контрактів з угорською компанією. Однак, після ретельної перевірки документів, митники звернулися до колег з-за кордону для підтвердження законності операції.

Результати перевірки показали, що угорська компанія вказана у контрактах не існує за вказаною адресою, а її «керівник» не має жодного відношення до діяльності фірми. Таким чином, було встановлено, що подані контракти є підробленими.

Проти одеського підприємця складено два протоколи про порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Справа буде передана до суду, а санкції передбачають штраф від 50% до 100% вартості незаконно експортованих товарів із їх конфіскацією.

Митники також передали інформацію до правоохоронних органів для розслідування можливого кримінального правопорушення.

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