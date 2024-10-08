Єнс Столтенберг отримає нову посаду після завершення роботи на чолі НАТО

Колишній генсек НАТО стане головою Мюнхенської конференції з безпеки.

Єнс Столтенберг, якого Марк Рютте змінив на посаді генсека НАТО, з лютого 2025 року стане головою Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомили у пресслужбі Мюнхенської конференції з безпеки.

Столтенберг замінить німця Крістофа Гойсгена, який обіймав цю посаду з 2022 року.

«Я присвятив усю свою політичну кар’єру підтриманню миру. Для мене буде честю очолювати Мюнхенську конференцію з безпеки та сприяти її місії «мир через діалог». У світі небагато настільки важливих як Мюнхенська конференція міжнародних платформ, що працюють над запобіганням конфліктів, діалогом та міжнародною співпрацею», – прокоментував Столтенберг.

Водночас Вольфганг Ішингер, який є багаторічним президентом Ради фонду Мюнхенської безпекової конференції, привітав згоду Столтенберга очолити конференцію, відзначивши його великий досвід та репутацію. «Він є ідеальним фахівцем на цю роль», – зазначив Ішингер.

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