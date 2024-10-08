Йенс Столтенберг получит новый пост после завершения работы во главе НАТО

Бывший генсек НАТО станет главой Мюнхенской конференции по безопасности.

Йенс Столтенберг, которого Марк Рютте сменил на посту генсека НАТО, с февраля 2025 года станет главой Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Мюнхенской конференции по безопасности.

Столтенберг заменит немца Кристофа Гойсгена, занимавшего этот пост с 2022 года.

«Я посвятил всю свою политическую карьеру поддержанию мира. Для меня будет честью возглавлять Мюнхенскую конференцию по безопасности и содействовать ее миссии «мир через диалог». В мире немного столь важны как Мюнхенская конференция международных платформ, работающих над предотвращением конфликтов, диалогом и международным сотрудничеством», – прокомментировал Столтенберг.

В то же время Вольфганг Ишингер, являющийся многолетним президентом Совета фонда Мюнхенской конференции безопасности, приветствовал согласие Столтенберга возглавить конференцию, отметив его большой опыт и репутацию. «Он является идеальным специалистом на эту роль», - отметил Ишингер.

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