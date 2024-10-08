Электронное удостоверение ветерана станет основным документом, подтверждающим его статус — Рада приняла закон

Получать бумажное удостоверение ветерана можно будет по желанию.

Фото: bolekhiv-rada.gov.ua

8 октября Верховная Рада Украины приняла изменения в действующее законодательство, которыми статус основного документа ветерана предоставляется электронному удостоверению вместо бумажного.

Во втором чтении за законопроект 11376 проголосовали 256 нардепов.

Таким образом, е-удостоверение ветерана станет основным документом, подтверждающим его статус (участник боевых действий, лицо с инвалидностью в результате войны) и члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

На сегодняшний день именно бумажное удостоверение имеет статус основного документа. И только после его получения, по желанию ветерана, может быть сформировано электронное удостоверение – е-удостоверение ветерана в Дії.

«Переход к е-удостоверению, как основного документа, будет способствовать ускорению предоставления услуг, уменьшит время на проверку статуса, что улучшит качество обслуживания ветеранов и их семей. А получить бумажное удостоверение можно будет по желанию», – отметила Министерство по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Е-удостоверения ветерана позволят мгновенно проверять их достоверность в режиме реального времени, что исключает возможность использования поддельных или устаревших документов.

Переход к электронным удостоверениям способствует эффективному ведению документации для организаций и учреждений и уменьшает затраты на печать и хранение бумажных документов. Это также будет способствовать улучшению предоставления административных процедур, быстрому и более эффективному доступу к социальным гарантиям.

В Минветеранов отметили, что важно и то, что в случае потери бумажного удостоверения ветерана человек сможет беспроблемно использовать электронное удостоверение.

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