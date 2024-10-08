В музее Нидерландов работник случайно выбросил произведение искусства, приняв его за мусор

Техник лифта случайно выбросил инсталляцию, музей LAM спасает художественное произведение.

Источник фото: lammuseum

Музей LAM в Нидерландах был вынужден спасать художественное произведение французского художника Александра Лаве после того, как техник лифта случайно выбросил его, приняв за мусор. Об этом сообщили представители музея.

Произведение искусства под названием «Все хорошие времена, которые мы провели вместе» состоит из двух разрисованных вручную акрилом пустых банок пива. По словам художника, эти банки символизируют драгоценные воспоминания, которые он поделил с близкими друзьями.

Музей известен тем, что выставляет свою коллекцию в неожиданных местах, чтобы посетители могли по-новому взглянуть на привычные предметы. Банки Лаве были размещены внутри стеклянной лифтовой шахты, где их ошибочно приняли за мусор.

После исчезновения произведения куратор нашла банки неповрежденными в мусорном мешке, готовом к утилизации. Представители музея не обвиняют техника, отметив, что он лишь выполнял свою работу, и этот случай лишь подтверждает, насколько правдивым и эффективным является искусство Лаве.

После инцидента банки решили переместить на традиционный постамент.

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