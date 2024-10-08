У музеї Нідерландів працівник випадково викинув витвір мистецтва, сприйнявши його за сміття

Технік ліфта випадково викинув інсталяцію, музей LAM рятує мистецький твір.

Джерело фото: lammuseum

Музей LAM у Нідерландах був змушений рятувати мистецький твір французького художника Александра Лаве після того, як технік ліфта випадково викинув його, сприйнявши за сміття. Про це повідомили представники музею.

Твір мистецтва під назвою «Усі хороші часи, які ми провели разом» складається з двох розмальованих вручну акрилом порожніх банок пива. За словами художника, ці банки символізують дорогоцінні спогади, які він поділив із близькими друзями.

Музей відомий тим, що виставляє свою колекцію в несподіваних місцях, аби відвідувачі могли по-новому поглянути на звичні предмети. Банки Лаве були розміщені всередині скляної ліфтової шахти, де їх помилково сприйняли за сміття.

Після зникнення витвору кураторка знайшла банки неушкодженими у сміттєвому мішку, готовому до утилізації. Представники музею не звинувачують техніка, зазначивши, що він лише виконував свою роботу, і цей випадок лише підтверджує, наскільки правдивим і ефективним є мистецтво Лаве.

Після інциденту банки вирішили перемістити на традиційний постамент.

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