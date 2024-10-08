Угорщина заблокувала допомогу Україні на 35 млрд євро до виборів у США

Угорщина тимчасово блокує продовження санкцій ЄС та кредит для України до завершення виборів у США.

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Угорщина вирішила відкласти остаточне рішення щодо надання Україні кредиту в розмірі 35 мільярдів доларів до завершення президентських виборів у США, а також відтермінувала продовження санкцій ЄС проти росії. Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга, повідомляє Reuters.

«Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухатиметься майбутня адміністрація США в цьому питанні», – зазначив Варга.

Кредит для України був узгоджений лідерами G7 у червні і передбачає використання заморожених активів російського центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів. ЄС готовий виділити 35 мільярдів євро для підтримки кредиту, решта коштів має надійти від США та інших членів G7.

Вашингтон також наполягає на продовженні терміну дії санкцій ЄС проти росії з шести місяців до трьох років, що необхідно для стабільного фінансування кредиту. Остаточне рішення щодо цих питань очікується після виборів 5 листопада.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україні не треба буде повертати «кредит» 35 млрд євро від Єврокомісії, який надається за рахунок заморожених активів рф – Мінфін.

Як повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, «кредит» Україні у 35 млрд євро за рахунок заморожених активів рф буде прив’язаний до реформ.

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