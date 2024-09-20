Україні не треба буде повертати «кредит» 35 млрд євро від Єврокомісії, який надається за рахунок заморожених активів рф – Мінфін

Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.

Джерело фото: mof.gov.ua

Анонсований президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн «кредит» у 35 млрд євро макрофінансової допомоги для України видається на безповоротній основі. Відповідні крапки над «і» розставили у Міністерстві фінансів України.

Там зазначили, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила пропозицію надати Україні макрофінансову допомогу (Macro-Financial Assistance – MFA) обсягом до 35 млрд євро на 2024-2025 роки.

Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.

Було запропоновано створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Рішення Єврокомісії є частиною ініціативи (не альтернативою) G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Як працюватиме Ukraine Loan Cooperation Mechanism?

Механізм дозволить залучати доходи від заморожених суверенних активів рф для покриття основної суми позики MFA, відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою. Тобто кошти матимуть безповоротний характер для України.

Європейська Рада вирішила, що російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки росія не припинить війну проти України і не компенсує збитки, завдані війною. Що означає, що активи будуть знерухомленими, поки не буде отримана компенсація від росії для погашення кредитів.

На що спрямовуватимуться кошти?

Україна сама визначатиме на що спрямовувати кошти. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, водночас вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби.

Коли Україна зможе отримати MFA?

Пропозиція набуде чинності після розгляду та її підтримки Європарламентом та Радою ЄС. Кошти можуть бути доступними вже найближчими місяцями.

«Безпрецедентне та справедливе рішення на користь повернення миру на європейський континент. Вдячний Єврокомісії за розуміння потреб України та проактивну позицію у цьому питанні. 35 млрд євро – необхідна інвестиція у підтримку фінансової стабільності України та нашої спроможності ефективно протистояти ворогу на фронті. І що важливо, пропозиція передбачає, що ця інвестиція буде забезпечена за рахунок доходів від знерухомлених активів країни-агресора. Країни, яка є причиною значних економічних та фінансових збитків України. Питання конфіскації усіх заморожених активів рф має залишатись на порядку денному. Використання прибутків є одним із перших кроків на цьому шляху» - так міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував пропозицію Європейської Комісії.

Нагадаємо, 14 червня 2024 року на Саміті G7 в Італії лідери країн G7 домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів США. Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.

Автор: Наталя Мамченко

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