Украине не нужно будет возвращать «кредит» 35 млрд евро от Еврокомиссии, который предоставляется за счет замороженных активов рф – Минфин

Внутренние финансовые ресурсы не будут направлены на погашение.

Источник фото: mof.gov.ua

Анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «кредит» в 35 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины выдается на безвозвратной основе. Соответствующие точки над «і» расставили в Министерстве финансов Украины.

Там отметили, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила предложение оказать Украине макрофинансовую помощь (Macro-Financial Assistance – MFA) объемом до 35 млрд евро на 2024-2025 годы.

Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов россии в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направлены на погашение.

Было предложено создать механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.

Решение Еврокомиссии является частью инициативы (не альтернативой) G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Как будет работать Ukraine Loan Cooperation Mechanism

Механизм позволит привлекать доходы от замороженных суверенных активов рф для покрытия основной суммы займа MFA, процентов и любых других расходов, связанных с ссудой. То есть средства будут носить безвозвратный характер для Украины.

Европейский Совет решил, что российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока россия не прекратит войну против Украины и не компенсирует ущерб, причиненный войной. Что означает, что активы будут обездвижены, пока не будет получена компенсация от россии для погашения кредитов.

На что будут направляться средства

Украина сама будет определять, на что направлять средства. Макрофинансовая помощь не будет привязана к конкретным расходам, в то же время она позволит обеспечить насущные потребности.

Когда Украина сможет получить MFA

Предложение вступит в силу после рассмотрения и его поддержки Европарламентом и Советом ЕС. Средства могут быть доступны уже в ближайшие месяцы.

«Беспрецедентное и справедливое решение в пользу возвращения мира на европейский континент. Благодарен Еврокомиссии за понимание потребностей Украины и проактивную позицию по этому вопросу. 35 млрд евро – необходимая инвестиция в поддержку финансовой стабильности Украины и нашей способности эффективно противостоять врагу на фронте. И что немаловажно, предложение предусматривает, что эта инвестиция будет обеспечена за счет доходов от обездвиженных активов страны-агрессора. Страны, которая является причиной значительных экономических и финансовых убытков Украины. Вопрос конфискации всех замороженных активов россии должен оставаться в повестке дня. Использование доходов является одним из первых шагов на этом пути» - так министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал предложение Европейской Комиссии.

Напомним, 14 июня 2024 года на Саммите G7 в Италии лидеры стран G7 договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов США. Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

Замороженные активы центрального банка россии в ЕС доходят до 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год.

Автор: Наталя Мамченко

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