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В 12 апелляционных судах осталось только по одной коллегии судей для рассмотрения уголовных дел – Совет правосудия

08:20, 23 сентября 2024
Во всех общих апелляционных судах осталось 170 судей, рассматривающих уголовные производства.
В 12 апелляционных судах осталось только по одной коллегии судей для рассмотрения уголовных дел – Совет правосудия
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Сразу в 12 общих апелляционных судах невозможно сформировать две коллегии для рассмотрения уголовных дел.

Об этом 20 сентября 2024 года во время Львовского форума уголовной юстиции сообщил заместитель председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов.

Представитель Совета правосудия отметил, что в 12 апелляционных судах есть только одна коллегия судей, рассматривающая уголовные дела.

Всего же в общих апелляционных судах осуществляют правосудие 170 судей, которые рассматривают уголовные производства (по данным ВККС, в общих апелляционных судах по состоянию на сентябрь 2024 года всего осуществляют правосудие 399 судей).

В судах первой инстанции на рассмотрении уголовных дел специализируются 2 171 судья (всего в судах первой инстанции общей юрисдикции насчитывается около 2 830 судей, не все из которых имеют полномочия для рассмотрения дел).

По мнению Дмитрия Лукьянова, разговоры о введении в судах тех или иных дополнительных видов специализации, в частности, по рассмотрению военных и воинских уголовных правонарушений, на данный момент не имеют смысла, поскольку новые категории дел фактически некому будет рассматривать.

Автор: Вячеслав Хрипун

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