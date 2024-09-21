В Донецкой области за дезертирство и государственную измену осужден военнослужащий

29-летний солдат самовольно покинул место службы и покинул район выполнения задания.

В Донецкой области суд признал виновным военнослужащего одной из воинских частей, в дезертирстве и государственной измене в условиях военного положения.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, в начале марта 2022 года 29-летний солдат самовольно покинул место службы и покинул район выполнения задачи в Чугуевском районе Харьковской области и перебрался в Донецкую область.

Начиная с июня 2022 года последний добровольно согласился работать на врага. Для этого он через мессенджеры «Telegram» и «WhatsApp» передавал сотрудникам фсб рф информацию о расположении и перемещении личного состава, техники и других военных формирований Сил обороны в Донецкой области, за что получал денежное вознаграждение.

Свою вину военный признал частично.

В прокуратуре добавили, что мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Поскольку ранее мужчина уже был осужден за совершение преступления, по совокупности приговоров ему назначено окончательное наказание – 16 лет лишения свободы.

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