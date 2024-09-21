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На Донеччині за дезертирство та держану зраду засуджено військовослужбовця

07:54, 21 вересня 2024
29 річний солдат самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання.
На Донеччині за дезертирство та держану зраду засуджено військовослужбовця
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На Донеччині суд визнав винним військовослужбовця однієї з військових частин, в дезертирстві та державній зраді в умовах воєнного стану.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, на початку березня 2022 року 29 річний солдат самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання  у Чугуївському районі Харківської області та перебрався в Донецьку область.

Починаючи з червня 2022 року, останній добровільно погодився працювати на ворога. Для цього він через месенджери «Telegram» та  «WhatsApp» передавав співробітникам фсб рф інформацію, щодо розташування та переміщення особового складу, техніки та інших військових формувань Сил оборони в Донецької області, за що отримував грошову винагороду.

Свою вину військовий визнав частково.

У прокуратурі додали, що чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оскільки раніше чоловік вже був засуджений за вчинення злочину, за сукупністю вироків йому призначено остаточне покарання – 16 років позбавлення волі.

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