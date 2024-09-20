Недопустимість звуження гарантій незалежності суддів та застосування в законах про бюджет заниженого прожиткового мінімуму для визначення окладу судді – рішення з’їзду суддів

Рішення з’їзду суддів: критичне недофінансування видатків на оплату праці суддів, працівників апаратів місцевих і апеляційних судів свідчить про те, що держава в особі Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Мінфіну самоусувається від забезпечення фінансування та створення належних умов для функціонування судів і діяльності суддів як окремої незалежної гілки влади.

Джерело фото: Рада суддів України

Рада суддів України опублікувала рішення з’їзду суддів України «Щодо зміцнення незалежності суддів, захисту їх професійних інтересів, звернення до державних органів та посадових осіб».

Зауважимо, що з’їзд ухвалив дві резолюції: «Про відновлення та зміцнення ролі органів суддівського самоврядування і повернення повноважень Раді суддів України» і «Щодо зміцнення незалежності суддів, захисту їх професійних інтересів, звернення до державних органів та посадових осіб».

Нижче наводимо зміст рішення.

Р І Ш Е Н Н Я

XХ чергового з’їзду суддів України

19 вересня 2024 року м. Київ

Щодо зміцнення незалежності суддів, захисту їх професійних інтересів,

звернення до державних органів та посадових осіб

Заслухавши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо забезпечення незалежності судів і суддів, інформацію Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Пасічника А.В. про діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інформацію т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України Пампури М.В. про діяльність Державної судової адміністрації України, виступи делегатів та запрошених осіб, відповідно до статей 126, 129, 132 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", XХ черговий з’їзд суддів України

в и р і ш и в:

1. Підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, та докладаючи до цього всіх зусиль, судді України наголошують на необхідності впровадження та дотримання високих міжнародних та європейських стандартів і у сфері правосуддя. Саме такі стандарти здатні гарантувати верховенство права та захист прав людини, сприяти зміцненню соціальної та економічної стійкості з огляду на майбутнє членство України в Європейському Союзі.

Закликати суддів України бути гідними високого звання судді.

Уважати неприпустимими прояви корупції, інші випадки неправомірної поведінки суддів.

2. З метою дотримання вимог статті 130 Конституції України затвердити звернення з’їзду суддів України до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного фінансування судової влади.

3. Звернутися до Верховної Ради України, суб’єктів законодавчої ініціативи щодо недопустимості звуження гарантій незалежності суддів та застосування в законах про Державний бюджет України окремого (заниженого) розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді.

4. Звернутися до Верховного Суду з пропозицією щодо внесення до Конституційного Суду України конституційного подання про визнання неконституційними положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" у частині встановлення з 01 січня 2025 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2102 грн (ст. 7), - у разі прийняття Верховною Радою України Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" у редакції, яка передбачає встановлення окремого прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – у розмірі 2102 грн або будь-якому іншому зменшеному розмірі, відмінному від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

5. Державній судовій адміністрації України інформувати Раду суддів України щодо виконання рішень з’їздів суддів та Ради суддів України, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади, - у строки, формі та обсягах визначених Радою суддів України.

Звернути увагу Державної судової адміністрації України на необхідність забезпечення судів належною матеріально-технічною базою, в тому числі для роботи новопризначених суддів, суддів, що відряджені для здійснення правосуддя в умовах воєнного стану до інших судів, а також судів, яким змінено територіальну підсудність.

6. Визнати, що стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів України у період 2023-2024 років становить загрозу функціонуванню судової влади України як окремої гілки влади, забезпеченню судового контролю за дотриманням прав людини в Україні.

Критичне недофінансування видатків на оплату праці суддів, працівників апаратів місцевих і апеляційних судів на здійснення правосуддя свідчить про те, що держава в особі Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України самоусувається від забезпечення фінансування та створення належних умов для функціонування судів і діяльності суддів як окремої незалежної гілки влади, забезпечення права на справедливий суд.

7. Визнати роботу Державної судової адміністрації України недостатньою щодо представництва судів у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік у межах повноважень, визначених законом.

Визнати роботу Державної судової адміністрації України незадовільною щодо виконання ухвалених на користь суддів рішень судів, які набрали законної сили; забезпечення внутрішнього контролю за діяльністю її територіальних управлінь; управління об’єктами державного майна, які перебувають у її віданні.

8. Державній судовій адміністрації України вжити заходів щодо забезпечення судів безперебійним електроживленням, зокрема, шляхом включення судів до обʼєктів критичної інфраструктури та/або забезпечення судів пристроями для виробництва електроенергії та достатніми ресурсами для їхньої роботи.

9. Підтримати рішення Ради суддів України від 17.08.2023 року №33 "Щодо обмежень, пов’язаних з перетинанням державного кордону".

10. Звернутися до суб’єктів законодавчої ініціативи із пропозиціями змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", якими:

- забезпечити відповідність рівня оплати праці працівників апаратів судів стандартам, що відповідають вимогам до їхньої професійної кваліфікації, посадових обов’язків та заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи;

- встановити доплати суддям, які здійснюють правосуддя на територіях можливих та активних бойових дій;

- внести доповнення до частини сьомої статті 147 наступного змісту:

"У разі неможливості здійснення правосуддя судом з підстав визначених цією статтею місцезнаходження суду може бути перенесене до іншого населеного пункту на підставі рішення Вищої ради правосуддя за зверненням зборів суддів чи за поданням голови такого суду. У разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням Голови Верховного Суду.";

- підтримати пропозицію, що висловлена Радою суддів України у рішенні від 30 травня 2024 року №12 "Щодо деяких питань зарахування до стажу роботи на посаду судді".

Доручити Раді суддів України розробити відповідні пропозиції змін до законодавства.

11. Звернутися до суб’єктів законодавчої ініціативи із пропозиціями змін щодо визначення забезпечення відсотку бронювання працівників апаратів суду на рівні бронювання державних службовців категорії "А".

12. Закликати Вищу кваліфікаційну комісію України невідкладно завершити оцінювання на відповідність займаній посаді суддів, повноваження яких припинилися.

13. Доручити Раді суддів України вивчити питання:

- забезпечення суддів службовим житлом або надання відповідних компенсацій;

- виконання рішень судів, які набрали законної сили про стягнення суддівської винагороди за позовами суддів, працівників органів та установ системи правосуддя;

- створення благодійного фонду для допомоги суддям та працівникам апаратів судів, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України.

14. Звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з пропозицією провести перевірку дотримання Вищою кваліфікаційною комісію України вимог закону щодо захисту персональних даних суддів при наданні повного доступу членам Громадської ради доброчесності до суддівських досьє та перевірку дотримання Громадською радою доброчесності вимог закону при отриманні інформації, яка міститься у суддівських досьє, та наступному її поширенні шляхом опублікування висновків Громадської ради доброчесності з такою інформацією на офіційному сайті https://grd.gov.ua.

15. Підтримати пропозицію Вищої ради правосуддя, викладену у публічному зверненні до Кабінету Міністрів України від 20.07.2023 та позицію Ради суддів України, викладену у рішенні від 17.08.2023 №23 щодо необхідності виключення ДП СКЛЦ "ШКЛО" з переліку єдиних майнових комплексів, які передаються зі сфери управління уповноважених органів до Фонду державного майна України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 №910-р.

16. Раді суддів України організувати виконання рішення XX чергового з’їзду суддів України.

Автор: Наталя Мамченко

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