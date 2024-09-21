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Чи можна притягнути до відповідальності суб’єкт господарювання, який надає послуги з працевлаштування та вимагає від громадянина комісійні за свої послуги

07:36, 21 вересня 2024
Суб’єктам господарювання, які надають послуги у працевлаштуванні в Україні, забороняється отримуати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди.
Чи можна притягнути до відповідальності суб’єкт господарювання, який надає послуги з працевлаштування та вимагає від громадянина комісійні за свої послуги
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Державна служба з питань праці пояснює, чи можна притягнути до відповідальності суб’єкт господарювання, який надає послуги з працевлаштування та вимагає від громадянина комісійні за надані послуги.

Так, можна. Згідно з вимогами частини другої статті 37 Закону України “Про зайнятість населення”, суб’єктам господарювання, які надають послуги у працевлаштуванні в Україні, забороняється отримуати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди. Оплата послуг з працевлаштування здійснюється виключно роботодавцем, якому надано такі послуги.

Частиною сьомою статті 53 Закону України “Про зайнятість населення” визначено, що за порушення вимог вищезазначеної статті, стягується штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявленні порушення.

Штраф накладається уповноваженою особою Держпраці.

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