Чи можна притягнути до відповідальності суб’єкт господарювання, який надає послуги з працевлаштування та вимагає від громадянина комісійні за свої послуги

Суб’єктам господарювання, які надають послуги у працевлаштуванні в Україні, забороняється отримуати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди.

Державна служба з питань праці пояснює, чи можна притягнути до відповідальності суб’єкт господарювання, який надає послуги з працевлаштування та вимагає від громадянина комісійні за надані послуги.

Так, можна. Згідно з вимогами частини другої статті 37 Закону України “Про зайнятість населення”, суб’єктам господарювання, які надають послуги у працевлаштуванні в Україні, забороняється отримуати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди. Оплата послуг з працевлаштування здійснюється виключно роботодавцем, якому надано такі послуги.

Частиною сьомою статті 53 Закону України “Про зайнятість населення” визначено, що за порушення вимог вищезазначеної статті, стягується штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявленні порушення.

Штраф накладається уповноваженою особою Держпраці.