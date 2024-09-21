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У Тернополі чоловіка підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за 9 тисяч доларів

07:18, 21 вересня 2024
Організатора злочинної схеми затримано одразу після отримання авансу у розмірі 4 тисяч доларів.
У Тернополі чоловіка підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за 9 тисяч доларів
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Тернополянину повідомлено про підозру за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, тернополянин, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, повторно організував незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). За надані послуги підозрюваний вимагав 9 тисяч доларів.

Організатора злочинної схеми затримано одразу після отримання авансу у розмірі 4 тисяч доларів.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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