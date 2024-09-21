В Тернополе мужчину подозревают в переправке военнообязанных за 9 тысяч долларов

Организатор преступной схемы задержан сразу после получения аванса в размере 4 тысяч долларов.

Тернополянину сообщено о подозрении за организацию незаконной переправки военнообязанных через границу. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, житель Тернополя, по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам, повторно организовал незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). За предоставленные услуги подозреваемый требовал 9 тысяч долларов.

Организатор преступной схемы задержан сразу после получения аванса в размере 4 тысяч долларов.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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