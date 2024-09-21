В Киевской области разворовали более 300 000 грн на закупки асфальтобетонной смеси

Чиновник реализовал схему, которая предусматривала закупку асфальтобетонной продукции по значительно завышенным ценам.

Фото: Полиция Киевской области

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия, который подозревается в злоупотреблении служебным положением более 330 тысяч гривен.

Полиция Киевской области напомнила, что должностное лицо Броварского горсовета реализовало схему, которая предусматривала закупку асфальтобетонной продукции по значительно завышенным ценам.

Следствием установлено, что 56-летний директор коммунального предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, заключил договор с заранее определенным обществом о закупке асфальтобетонной смеси по завышенным ценам и провел оплаты по указанным закупкам, чем причинил для общины финансовые потери.

Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету Броварской общине составляет более 300 тысяч гривен.

В мае этого года злоумышленнику было сообщено о подозрении.

Позже следователи Броварского управления полиции Киевщины направили в суд материалы в отношении должностного лица (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

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