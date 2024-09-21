В Гоструда объяснили, для каких категорий работников и в каких случаях предусмотрено ограничение на увольнение по инициативе работодателя

В случае увольнения работников по основаниям, которые квалифицируются как увольнение по инициативе работодателя, действуют определенные ограничения на увольнение отдельных категорий работников.

Государственная служба по вопросам труда объяснила, для каких категорий работников и в каких случаях предусмотрено ограничение на увольнение по инициативе работодателя.

В случае увольнения работников по основаниям, которые квалифицируются как увольнение (расторжение трудового договора) по инициативе работодателя, действуют определенные ограничения на увольнение отдельных категорий работников.

В частности, частью третьей статьи 184 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (до шести лет – часть шестая статьи 179), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью по инициативе собственника или уполномоченного им органа не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

Обязательное трудоустройство указанных женщин осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора.

В период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора.

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