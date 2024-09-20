На Прикарпатье будут судить начальницу почтового отделения, которая платила свои кредиты средствами почты

Начальник почтового отделения завладела более 128 000 гривен, большинство из которых перечислили для погашения кредитной задолженности.

На Прикарпатье будут судить начальницу отделения почтовой связи, которая платила свои кредиты средствами почты. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемая, имея доступ к автоматизированной системе Укрпочты, в 2023 году незаконно завладела безналичными денежными средствами, которые использовала на собственные нужды.

Она систематически использовала автоматизированную систему для пополнения через терминал своей банковской карты безналичными денежными средствами.

Таким образом начальница почтового отделения завладела более 128 тыс. грн, большинство из которых перечислили для погашения кредитной задолженности.

В ходе расследования она полностью возместила нанесенный ущерб.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении начальницы одного из отделений почтовой связи по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, легализации имущества, полученного преступным путем, а также несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированной системе (ч. 4 ст. .191, ч. 1 ст.

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