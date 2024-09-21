Во Львове однолетний мальчик закрыл бабушку на балконе

Освобождали бабушку с балкона спасатели ГСЧС.

Источник фото: ГСЧС

Во Львове с балкона на седьмом этаже спасатели освободили женщину, которую там закрыл однолетний ребенок.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области, 20 сентября в 12:15 спасатели получили сообщение о том, что в квартире на седьмом этаже семиэтажного жилого дома остался сам закрытым ребенок 2023 года рождения.

На место происшествия выяснилось, что в квартире находился ребенок под наблюдением бабушки, однако, когда бабушка вышла на балкон, ребенок запер за ней дверь.

С помощью автолестницы спасатели попали через открытое окно в квартиру и открыли дверь в дом, где находился ребенок и впустили внутрь бабушку. К счастью, мальчик не нуждался в медицинской помощи.

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