У Львові однорічний хлопчик закрив бабусю на балконі

Визволяли бабцю з балкону рятувальники ДСНС.

Джерело фото: ДСНС

У Львові з балкону на сьомому поверсі рятувальники звільнили жінку, яку там закрила однорічна дитина.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, 20 вересня о 12:15 рятувальники отримали повідомлення про те, що в квартирі на сьомому поверсі семиповерхового житлового будинку залишилась сама зачиненою дитина 2023 року народження.

На місце події з’ясувалось, що в квартирі знаходилась дитина під наглядом бабусі, проте, коли бабуся вийшла на балкон, то дитина замкнула за нею двері.

За допомогою автодрабини рятувальники потрапили через відчинене вікно у квартиру та відчинили двері до помешкання, де перебувала дитина та впустили всередину бабусю. На щастя, хлопчик не потребував медичної допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.