Практика судів
  1. В Україні

У Львові однорічний хлопчик закрив бабусю на балконі

08:18, 21 вересня 2024
Визволяли бабцю з балкону рятувальники ДСНС.
У Львові однорічний хлопчик закрив бабусю на балконі
Джерело фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові з балкону на сьомому поверсі рятувальники звільнили жінку, яку там закрила однорічна дитина.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, 20 вересня о 12:15 рятувальники отримали повідомлення про те, що в квартирі на сьомому поверсі семиповерхового житлового будинку залишилась сама зачиненою дитина 2023 року народження.

На місце події з’ясувалось, що в квартирі знаходилась дитина під наглядом бабусі, проте, коли бабуся вийшла на балкон, то дитина замкнула за нею двері.

За допомогою автодрабини рятувальники потрапили через відчинене вікно у квартиру та відчинили двері до помешкання, де перебувала дитина та впустили всередину бабусю. На щастя, хлопчик не потребував медичної допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У конкурсі на вакантну посаду члена ВККС візьмуть участь 26 кандидатів

Серед претендентів — судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів.

У голови ВККС Андрія Пасічника поцікавилися, чи відчуває Комісія «мобінг» з боку ГРД у зв’язку із закликами ігнорувати рішення ВП ВС стосовно суб’єкта оцінювання судді

Голова ВККС Андрій Пасічник, відповідаючи на питання стосовно призначення у пленарному складі розгляду питання щодо оцінювання суддів, які вже пройшли його у колегії, та закликів до ігнорування Комісією рішення ВП ВС, зазначив, що Громадська рада доброчесності не є роботодавцем для ВККС, тому такого явища, як «мобінг» тут бути не може.

Україні не треба буде повертати «кредит» 35 млрд євро від Єврокомісії, який надається за рахунок заморожених активів рф – Мінфін

Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.

Недопустимість звуження гарантій незалежності суддів та застосування в законах про бюджет заниженого прожиткового мінімуму для визначення окладу судді – рішення з’їзду суддів

Рішення з’їзду суддів: критичне недофінансування видатків на оплату праці суддів, працівників апаратів місцевих і апеляційних судів свідчить про те, що держава в особі Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Мінфіну самоусувається від забезпечення фінансування та створення належних умов для функціонування судів і діяльності суддів як окремої незалежної гілки влади.

Ліквідація ДСА та передача її функцій до ВРП, або повернення РСУ повноважень з призначення та звільнення керівництва ДСА – опубліковано рішення з’їзду суддів

З'їзд суддів України вважає за необхідне повернути РСУ її ключові повноваження, які раніше забезпечували ефективне функціонування судової системи, але були суттєво обмежені у ході останніх законодавчих реформ, а також розширити ці повноваження для посилення її ролі у забезпеченні належної діяльності судової системи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області