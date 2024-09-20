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На Харківщині перейменували 26 населених пунктів та один район

23:31, 20 вересня 2024
На Харківщині селище Горького стане Щасливим, а село Мічурінське буде Симиренківським.
На Харківщині перейменували 26 населених пунктів та один район
Фото: sq.com.ua
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Як відомо, Верховна Рада 19 вересня прийняла постанову, яка передбачає перейменування 328 населених пунктів в різних регіонах країни.

Харківська обласна військова адміністрація повідомила, ухваленим законом було підтримано зміну назви Красноградського району Харківської області на Берестинський. Крім того, було перейменовано два міста: Первомайський на Златопіль, а Красноград — на Берестин. Також нові назви отримали 26 населених пунктів області:

- селище Горького Богодухівського району на селище Щасливе;

- село Мічурінське Богодухівського району на село Симиренківське;

- село Первухинка Богодухівського району на село Лісове;

- селище Першотравневе Богодухівської міської територіальної громади Богодухівського району на селище Мандричине;

- селище Першотравневе Золочівської селищної територіальної громади Богодухівського району на селище Рідне;

- село Першотравневе Богодухівського району на село Карлівка;

- село Олександрівка Золочівської селищної територіальної громади Богодухівського району на село Клинова-Новоселівка;

- село Цепочкине Богодухівського району на село Бардаківка;

- село Первомайське Ізюмського району на село Янохіне;

- селище Першотравневе Ізюмського району на селище Степи;

- село Першотравневе Ізюмського району на село Затишне;

- село Червоний Шлях Ізюмського району на село Сіверське;

- село Першотравневе Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району на село Молодіжне;

- село Першотравневе Красноградської міської територіальної громади Красноградського району на село Мирне;

- село Олійники Красноградського району на село Мотузівка;

- село Первомайське Куп’янського району на село Мирне;

- село Першотравневе Куп’янського району на село Мануйлівка;

- селище Панютине Лозівського району на селище Лиманівка;

- селище Першотравневе Харківського району на селище Наукове;

- село Стара Московка Харківського району на село Джерельне;

- село Коробочкине Чугуївського району на село Коробчине;

- село Першотравневе Зміївської міської територіальної громади Чугуївського району на село Велетень;

- село Першотравневе Печенізької селищної територіальної громади Чугуївського району на село Затока;

- селище Чкаловське Чугуївського району на селище Пролісне.

Перейменування населених пунктів відбувається відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". При розробці нового переліку назв враховувалися пропозиції органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій та рекомендації Українського інституту національної пам’яті. Офіційне перейменування населених пунктів відбудеться лише після підписання відповідного указу Президентом.

Раніше ми писали, що нардеп Камельчук виходить з партії «Слуга народу» через перейменування Червонограда.

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