Нардеп Камельчук виходить з партії «Слуга народу» через перейменування Червонограда

Юрій Камельчук заявив, що перейменування Червонограду на Шептицький — це «Акт дерадянізації через коліно».

Фото: rada.gov.ua

Народний депутат Юрій Камельчук повідомив, що написав заяву про вихід з партії «Слуга народу» після голосування парламенту про перейменування його рідного міста Червоноград на Шептицький. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Говорити про те, що Червоноград був оплотом радянщини, не тільки катастрофічно не правильно, але й безвідповідально. Наше місто завжди було джерелом протесних настроїв та енергії змін! У 2023 процес обговорення зміни назви міста від початку проходив з порушеннями основ Конституції та людської логіки. У 2024 будь-які спроби мої та громади змінити рішення комітету завершувались невдачею», - написав депутат.

За його словами, перейменування Червонограду на Шептицький — це «Акт дерадянізації через коліно».

Він відзначив, що йому не дозволили виступити перед голосуванням, а фракції домовилися голосувати «однією кнопкою» за зміну всіх 328 населених пунктів.

Також нардеп додав, що не може погодитися з подібним ставленням керівництва партії «Слуга народу».

«Я виходжу з партії. Заява уже написана і надіслана. Також складаю з себе повноваження члена ради Львівської обласної партійної організації «Слуга народу». У фракції продовжую працювати. Це дозволить мені виконувати свої функції в Комітеті енергетики та в делегації ПАРЄ», - підсумував Юрій Камельчук.

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