Новомосковськ на Самар, Ватутіне на Багачеве — які міста та райони перейменувала Верховна Рада

19 вересня Парламент перейменував 10 міст, 4 райони, 56 селищ та 261 село.

Фото: radiosvoboda.org

Як відомо, 19 вересня Верховна Рада підтримала постанову про зміну назв 327 населених пунктів.

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомив, які міста перейменував парламент.

Відповідно до положень Постанови перейменовано 327 населених пунктів:

- 10 міст:

місто Новомосковськ Новомосковського району Дніпропетровської області на місто Самар;

місто Першотравенськ Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Шахтарське;

місто Первомайськ Алчевського району Луганської області на місто Сокологірськ;

місто Молодогвардійськ Луганського району Луганської області на місто Отаманівка;

місто Сєвєродонецьк Сєвєродонецького району Луганської області на місто Сіверськодонецьк;

місто Червоноград Червоноградського району Львівської області на місто Шептицький;

місто Дружба Шосткинського району Сумської області на місто Хутір-Михайлівський;

місто Красноград Красноградського району Харківської області на місто Берестин;

місто Первомайський Лозівського району Харківської області на місто Златопіль;

місто Ватутіне Звенигородського району Черкаської області на місто Багачеве;

- 56 селищ та 261 село;

- 4 райони:

Новомосковський район Дніпропетровської області на Самарівський район;

Сєвєродонецький район Луганської області на Сіверськодонецький район;

Червоноградський район Львівської області на Шептицький район;

Красноградський район Харківської області на Берестинський район.

Перейменовано населені пункти та райони:

- Вінницької,

- Волинської,

- Дніпропетровської,

- Донецької,

- Житомирської,

- Закарпатської,

- Запорізької,

- Київської,

- Кіровоградської,

- Луганської,

- Львівської,

- Миколаївської,

- Одеської,

- Полтавської,

- Рівненської,

- Сумської,

- Тернопільської,

- Харківської,

- Херсонської,

- Хмельницької,

- Черкаської,

- Чернігівської областей, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови, у зв’язку з необхідністю приведення їх назв у відповідність із вимогами Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

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