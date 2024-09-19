Новомосковськ на Самар, Ватутіне на Багачеве — які міста та райони перейменувала Верховна Рада

Як відомо, 19 вересня Верховна Рада підтримала постанову про зміну назв 327 населених пунктів.
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомив, які міста перейменував парламент.
Відповідно до положень Постанови перейменовано 327 населених пунктів:
- 10 міст:
місто Новомосковськ Новомосковського району Дніпропетровської області на місто Самар;
місто Першотравенськ Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Шахтарське;
місто Первомайськ Алчевського району Луганської області на місто Сокологірськ;
місто Молодогвардійськ Луганського району Луганської області на місто Отаманівка;
місто Сєвєродонецьк Сєвєродонецького району Луганської області на місто Сіверськодонецьк;
місто Червоноград Червоноградського району Львівської області на місто Шептицький;
місто Дружба Шосткинського району Сумської області на місто Хутір-Михайлівський;
місто Красноград Красноградського району Харківської області на місто Берестин;
місто Первомайський Лозівського району Харківської області на місто Златопіль;
місто Ватутіне Звенигородського району Черкаської області на місто Багачеве;
- 56 селищ та 261 село;
- 4 райони:
Новомосковський район Дніпропетровської області на Самарівський район;
Сєвєродонецький район Луганської області на Сіверськодонецький район;
Червоноградський район Львівської області на Шептицький район;
Красноградський район Харківської області на Берестинський район.
Перейменовано населені пункти та райони:
- Вінницької,
- Волинської,
- Дніпропетровської,
- Донецької,
- Житомирської,
- Закарпатської,
- Запорізької,
- Київської,
- Кіровоградської,
- Луганської,
- Львівської,
- Миколаївської,
- Одеської,
- Полтавської,
- Рівненської,
- Сумської,
- Тернопільської,
- Харківської,
- Херсонської,
- Хмельницької,
- Черкаської,
- Чернігівської областей, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови, у зв’язку з необхідністю приведення їх назв у відповідність із вимогами Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».
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