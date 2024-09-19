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Рада підтримала перейменування 327 населених пунктів у рамках дерусифікації

11:12, 19 вересня 2024
Перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви.
Рада підтримала перейменування 327 населених пунктів у рамках дерусифікації
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Як відомо, 18 вересня, Верховна Рада провалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів.

Вже 19 вересня парламент підтримав нову постанову про зміну назв 327 населених пунктів. Але з варіанту, який вчора голосували було вилучено шість населених пунктів. Про це повідомили нардепи у соцмережах. 

За документ віддали свої голоси 281 нардеп.

Метою Постанови є приведення назв населених пунктів у відповідність із вимогами законодавства про деколонізацію та дерусифікацію, усунення символіки російської імперії та радянських часів.

Так, перейменуванню підлягають, зокрема:

- назви, присвячені діячам російської імперії, срср чи російської федерації, які сприяли імперській політиці.

- назви, пов’язані з подіями або символами, що пропагують російську імперську політику.

- назви, що не відповідають стандартам державної мови.

Також ми писали, що в Раді зареєстрували законопроект щодо перейменування 83 населених пунктів.

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