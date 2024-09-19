Рада підтримала перейменування 327 населених пунктів у рамках дерусифікації

Перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви.

Як відомо, 18 вересня, Верховна Рада провалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів.

Вже 19 вересня парламент підтримав нову постанову про зміну назв 327 населених пунктів. Але з варіанту, який вчора голосували було вилучено шість населених пунктів. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

За документ віддали свої голоси 281 нардеп.

Метою Постанови є приведення назв населених пунктів у відповідність із вимогами законодавства про деколонізацію та дерусифікацію, усунення символіки російської імперії та радянських часів.

Так, перейменуванню підлягають, зокрема:

- назви, присвячені діячам російської імперії, срср чи російської федерації, які сприяли імперській політиці.

- назви, пов’язані з подіями або символами, що пропагують російську імперську політику.

- назви, що не відповідають стандартам державної мови.

Також ми писали, що в Раді зареєстрували законопроект щодо перейменування 83 населених пунктів.

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