До Ради внесуть нову постанову про перейменування населених пунктів, — Руслан Стефанчук

Верховна Рада повернеться до питання перейменування 333 населених пунктів у межах процесу деколонізації та дерусифікації.

До Верховної Ради внесуть нову постанову про перейменування 333 населених пунктів, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми ухвалили рішення, що погоджувальна рада - керівництво парламенту й керівники фракцій - внесе нову постанову, де прибере ці п'ять проблемних міст, сіл, селищ тощо в окремі постанови й проголосує цей пакет для того, щоб завершити деколонізацію України", - сказав Стефанчук на брифінгу.

Стефанчук додав, що проблеми виникли з перейменуванням Южного, Южноукраїнська, Синельникового, Первомайська і Павлограда.

У Раді відбудуться дискусії щодо перейменування цих населених пунктів, після чого у парламенті зареєструють два проекти постанови, які згодом буде винесено на вибір залу.

Нагадаємо, що 18 вересня Рада провалила постанову про перейменування 333 населених пунктів в межах завершення деколонізації і декомунізації.

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