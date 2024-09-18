Практика судів
  1. У світі

Португалія запровадила стан стихійного лиха через масштабні лісові пожежі

21:23, 18 вересня 2024
Прем'єр Португалії закликав до активізації зусиль та посилення безпеки.
Португалія запровадила стан стихійного лиха через масштабні лісові пожежі
Джерело фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру заявив про введення стану стихійного лиха в південно-західних регіонах країни, які найбільше постраждали від масштабних лісових пожеж, що тривають з минулих вихідних. Про це повідомляє Associated Press.

Монтенегру закликав місцеву владу мобілізувати додаткові сили пожежників і державних службовців для боротьби зі стихією, а поліцію — активізувати пошуки причетних до підпалів.

«Ми добре усвідомлюємо, що важкі часи ще не позаду. Ми повинні продовжувати віддавати все, що у нас є, і просити допомоги у наших партнерів і друзів, щоб ми могли посилити захист наших людей і майна», — заявив прем’єр.

Поліція Португалії вже заарештувала сімох підозрюваних у підпалах. Вогонь, що охопив регіон Авейру, поширився на понад 15 тисяч гектарів, де було зафіксовано більше ніж 100 осередків пожеж.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддю Верховного Суду Аллу Олійник обрали суддею Конституційного Суду

З'їзд суддів України обрав Аллу Олійник новою суддею КСУ.

З’їзд суддів України затвердив нову редакцію Кодексу суддівської етики

Судді тепер зможуть керуватися новою редакцією Кодексу суддівської етики.

XX з’їзд суддів України – текстова та онлайн трансляція, день перший

Вибори судді Конституційного Суду, затвердження нової редакції Кодексу суддівської етики.

Голова ВРП Григорій Усик закликав делегатів з’їзду суддів не зривати голосування за нового суддю КСУ, бо це вимога міжнародних партнерів

Голова ВРП Григорій Усик пояснив делегатам з’їзду, що вони повинні проголосувати за нового суддю КСУ, і не повинні обурюватися рівнем фінансового забезпечення судів.

Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям

Кабмін пропонує таку лазівку, аби не збільшувати пенсії суддям у відставці, адже коштів на це немає.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді