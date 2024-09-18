Португалія запровадила стан стихійного лиха через масштабні лісові пожежі

Прем'єр Португалії закликав до активізації зусиль та посилення безпеки.

Джерело фото: АР

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру заявив про введення стану стихійного лиха в південно-західних регіонах країни, які найбільше постраждали від масштабних лісових пожеж, що тривають з минулих вихідних. Про це повідомляє Associated Press.

Монтенегру закликав місцеву владу мобілізувати додаткові сили пожежників і державних службовців для боротьби зі стихією, а поліцію — активізувати пошуки причетних до підпалів.

«Ми добре усвідомлюємо, що важкі часи ще не позаду. Ми повинні продовжувати віддавати все, що у нас є, і просити допомоги у наших партнерів і друзів, щоб ми могли посилити захист наших людей і майна», — заявив прем’єр.

Поліція Португалії вже заарештувала сімох підозрюваних у підпалах. Вогонь, що охопив регіон Авейру, поширився на понад 15 тисяч гектарів, де було зафіксовано більше ніж 100 осередків пожеж.

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